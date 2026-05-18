Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs mesajı: Gençlikle geleceği inşa edeceğiz
Mansur Yavaş'tan 19 Mayıs mesajı: Gençlikle geleceği inşa edeceğiz

18.05.2026 18:08
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılında yayımladığı mesajda, Atatürk'ün gençliğe olan güvenine vurgu yaparak, gençlerle birlikte Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavaş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günün 107. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs'ın, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı ve yeniden doğuşun simgesi olduğunu hatırlatan Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin, Türk milletinin azmi, cesareti, birlik ve beraberlik ruhuyla birleşerek Cumhuriyet'in temellerini oluşturduğunu vurguladı.

Yavaş, 19 Mayıs'ın, bu güçlü iradenin, hür yaşama kararlılığının ve milli egemenlik bilincinin tüm dünyaya ilan edildiği bir tarih olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bütün ümidim gençliktedir.' sözleriyle Türk gençliğine olan güvenini dile getiren Atatürk'ün önderliğinde, bizler de geleceğimizi gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Tarih boyunca karşılaşılan tüm zorluklara rağmen atalarımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu vatanı, aynı inanç ve kararlılıkla koruyacak ve geleceğe taşıyacağız. Başta Ankara'mız olmak üzere ülkemizin her alanda gelişmesi, kalkınması ve güçlenmesi, gençlerimize yeni ufuklar açılması adına ortak akıl anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

