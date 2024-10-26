Mansur Yavaş'tan Hukuk Vurgusu - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Hukuk Vurgusu

Yavaş, teröristbaşı ile muhatap alınmanın hukuka aykırı olduğunu belirtti.

26.10.2024 19:49
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır." dedi.

Yavaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı için hazırlanan yapay zeka destekli "T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli"nin açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yavaş, şunları söyledi:

"Her seferinde insanların aklının, hayalinin almadığı, alışık olmadığı açıklamalar var. Ben tabii ki bu tür açıklamalara açıkçası katılmadığımı söylerim, çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Eğer bir hukuk devletiysek yapılan her şeyin hukuka ve meşruiyete uygun olması gerekir."

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen bu tür konularda vatandaş kimliğiyle konuştuğunu vurgulayarak, "Hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır. Bunun tartışılması lazım." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin tartışılmasını doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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