Mardin Artuklu'da üçüncü katta iskeleden düşen 28 yaşındaki işçi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Artuklu'daki 13 Mart Mahallesi'nde inşaatın üçüncü katında çalışan 28 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek iskeleden düştü. Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
13 Mart Mahallesi'nde bir inşaatın üçüncü katında çalışan M.A. (28), dengesini kaybederek iskeleden düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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