Mardin Artuklu'da uyuşturucu operasyonunda 161,43 gram ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Mardin Artuklu'da uyuşturucu operasyonunda 161,43 gram ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 161,43 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 161,43 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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