Mardin Artuklu\'da yakınlarının haber alamadığı 45 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Mardin Artuklu'da yakınlarının haber alamadığı 45 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Artuklu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 45 yaşındaki kişi, evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Mehmet Ata Arasin (45), evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ata Arasin'den haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri evde kendisini yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arasin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Arasin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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