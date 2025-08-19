Mardin'de 12 Yaşındaki Zeynep'in Cenazesi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de 12 Yaşındaki Zeynep'in Cenazesi Bulundu

19.08.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Sut'un cansız bedeni, düşmeden sonra ailesi tarafından dere yatağında bulundu. Otopsi sürüyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde ailesinin, kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekiplerinin otomobilde battaniyeye sarılı cansız bedenini bulduğu Zeynep Sut'un (12) otopsi işlemleri sürüyor. Zeynep'in anne ve babasının olay günü engelli çocuklarının tedavisi için Şanlıurfa'ya gittikleri, geri döndüklerinde evde olmayan kızlarını aramaya çıktıkları ve dere yatağında cesedini buldukları ifade edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Sut'un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sut'u battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep Sut'u, iddiaya göre, ailenin düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi. Zeynep'in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

OTLATTIĞI HAYVANLARINI AHIRA BIRAKIP KAYALIKLARA GİTMİŞ

Zeynep Sut'un anne ve babasının, engelli 2 çocuğunun tedavileri için o gün Şanlıurfa'daki hastaneye gittikleri, Zeynep Sut'un ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bıraktığı ardından dere yatağının kıyısına gittiği öğrenildi. Şanlıurfa'dan dönen ailenin, kızlarının eve uğramadığını öğrendiği, yaptıkları aramada Zeynep'in cansız bedenini kayalıkların aşağısındaki dere yatağında buldukları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, battaniyeye sarıp araçlarına götürdükleri belirtildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi süren Zeynep'in kesin ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Otopsi işlemlerinin ardından Zeynep Sut'un cenazesinin Akçay Mahallesi'ne bağlı Zıkreş mezrasında toprağa verileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3-sayfa, Otopsi, Mardin, Güncel, Yaşam, Derik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 12 Yaşındaki Zeynep'in Cenazesi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:49:26. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de 12 Yaşındaki Zeynep'in Cenazesi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.