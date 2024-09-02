Mardin'de Aranan 40 Kişi Yakalandı

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Mardin'de son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına için 26 Ağustos-1 Eylül'de çalışma yapıldı.

Bu kapsamda aralarında firari 2 hükümlünün de bulunduğu 40 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 40 kişiden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.