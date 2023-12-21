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Mardin'de at çarpmalı trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de at çarpmalı trafik kazası: 5 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin 4 ata çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada, 4 at telef oldu.

Mardin\'de at çarpmalı trafik kazası: 5 yaralı
21.12.2023 - 00:21,
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde atlara çarparak devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan 4 ata çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, araçta bulunan Mahsum S. (28), Abdullah B. (29), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve 1 yaşındaki Muhammed Ç. yaralandı.

4 atın telef olduğu kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de at çarpmalı trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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