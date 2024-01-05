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Mardin Artuklu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Mardin Artuklu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı. Yangın, 13 Mart Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken dairede hasar meydana geldi.

Mardin Artuklu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
05.01.2024 - 21:35,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

13 Mart Mahallesi'nde bir apartman dairesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın esnasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında daire hasar gördü.

Kaynak: AA
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