Mardin'de Dereye Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

20.03.2026 21:29
16 yaşındaki Medine Yavuz, hayvan otlatırken düştüğü derede boğularak yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Savur ilçesinde hayvan otlatırken dereye düşen Medine Yavuz (16), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Savur ilçesine bağlı kırsal Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan otlatan Medine Yavuz, dengesini kaybederek dereye düştü. Suda çırpan Yavuz'u çevredekiler çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz'u yoldaki araçtan alarak Prof. Dr. Aziz Sancar ilçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yavuz'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Mardin, Kaza, Son Dakika

