Mardin'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içini inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,