Mardin'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Mardin'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

04.03.2026 20:09
Artuklu'daki müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içini inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

