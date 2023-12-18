 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de Gazze için üretim başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Gazze için üretim başladı

Mardin'de halk eğitimi merkezinde faaliyet yürüten usta öğreticiler ve kursiyerler ile gönüllü kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yenidoğan seti, eşofman takımı ve maske dikiyor.

Mardin\'de Gazze için üretim başladı
18.12.2023 - 11:33,
Abone Ol

BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de halk eğitimi merkezinde faaliyet yürüten usta öğreticiler ve kursiyerler ile gönüllü kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yenidoğan seti, eşofman takımı ve maske dikiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla proje hazırladı.
Bu kapsamda ülke genelindeki 31 olgunlaşma enstitüsü ve yaklaşık 1000 halk eğitimi merkezinde eş zamanlı olarak Filistinliler için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yenidoğan seti, eşofman takımı ve maske üretimine başlandı.
Mardin'de de 10 ilçede aralarında usta öğretici ve kursiyer ile gönüllülerin de bulunduğu yaklaşık 250 kadın, halk eğitim merkezlerinde "Makinelerimiz Gazze için çalıştı" sloganı ile üretime başladı.
Kadınlar, usta öğreticilerin tasarladığı battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, kazak, hırka, çarşaf, bere, eşofman takımından oluşan 5 bin 500 parça ürünü dikiyor.
Bazı kursiyerler üretime mola verdikleri zamanlarda Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okuyor.
"Bu üretim atölyedeki kadınlar için çok duygusal"
Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, AA muhabirine, projenin kendilerine duyurulmasıyla usta öğreticilerin, kursiyerlerin ve gönüllülerin üretime destek olmak için yoğun bir başvuru yaptığını söyledi.
Şu an 2 atölyede 50 kadın tarafından 900 çocuk eşofman takımı dikiminin yapıldığını ifade eden Çete, ürünlerin neredeyse tamamının hazırlandığını belirtti.
Çete, kumaşları kış şartlarını göz önünde bulundurarak seçtiklerini anlatarak, "Oradaki çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak, bir nebze de olsa onları ısıtacak ürünleri tercih ettik. Daha önce atölyelerimizde deprem, salgın gibi doğal afetlerde destek için üretimlerimiz oldu. Bu üretim atölyedeki kadınlar için çok duygusal. Kadınlar ürünleri daha bir itinayla hazırlıyor ve daha duygusal çalışıyorlar." dedi.
Usta öğretici Hatice Admış, böyle bir imkan sağlandığı için ilgililere teşekkür etti.
Saldırıların başlamasıyla ne yapabileceklerini düşünmeye başladıklarını dile getiren Admış, "Böyle bir projede olmak, bir şeyler yapmak, üretmek çok güzel bir duygu. Burada olduğum için çok huzurluyum. Orada bebekleri, çocukları, insanları öyle görünce çok üzülüyoruz. Empati kuruyoruz, uykularımız kaçıyor. O görüntüler sadece Müslümanların değil bütün insanların vicdanını yaralıyor. Elimizden keşke çok daha fazlası gelse." diye konuştu.
"Oradaki çocuklar üşümesin diye uğraşıyoruz"
Kızıltepe Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Suzan Turhan da merkezlerinde 180 eşofman takımı, 100 battaniye, 100 bere ve 5 bin maske üretimini sürdürdüklerini söyledi.
Turhan, "Oradaki çocuklar üşümesin diye uğraşıyoruz. Bir nebze onlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.
Projeye gönüllü destek veren 3 çocuk annesi Ayşegül Çakırca da projeyi duyunca hemen halk eğitimi merkezine geldiğini, usta öğretici ve kursiyerlere üretimde destek verdiğini belirtti.
Ufak da olsa bir fayda sağlamayı amaçladığını anlatan Çakırca, şunları söyledi:
"Orada yaşananlardan gayet üzgünüz. Umarız en yakın zamanda bu durumdan kurtulurlar. Hep dua ederek bu kıyafetleri dikiyoruz. İnşallah oradaki acılar biter. Çocukların orada harap olması bizleri gerçekten derinden etkiliyor. Bu konuda herkesin elinden mutlaka bir şeyler gelir. Herkes duyarlı olsun, elini taşın altına koysun."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, İsrail, Mardin, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Gazze için üretim başladı - Son Dakika


11:40
İzmir'de başıboş sokak köpekleri flamingolara saldırmaya başladı İzmir'de başıboş sokak köpekleri flamingolara saldırmaya başladı
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 İzmir'de başıboş sokak köpekleri flamingolara saldırmaya başladı
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 11:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Gazze için üretim başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement