MARDİN'de kimliği belirsiz kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anı ve çevredeki bir kız çocuğunun yaşadığı panik, kameraya yansıdı.
Olay, 21 Aralık'ta kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, husumetli olduğu öne sürülen kişinin otomobiline yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kız çocuğunun, panik halinde kaçtığı görüldü.
Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Husumet Dolayısıyla Otomobile Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı - Son Dakika
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