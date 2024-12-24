Mardin'de Husumet Dolayısıyla Otomobile Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı - Son Dakika
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Mardin'de Husumet Dolayısıyla Otomobile Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Mardin'in Kabala Mahallesi'nde bir kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı, bir kız çocuğunun paniği kameraya yansıdı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

24.12.2024 18:03  Güncelleme: 18:04
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MARDİN'de kimliği belirsiz kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anı ve çevredeki bir kız çocuğunun yaşadığı panik, kameraya yansıdı.

Olay, 21 Aralık'ta kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, husumetli olduğu öne sürülen kişinin otomobiline yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kız çocuğunun, panik halinde kaçtığı görüldü.

Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Husumet Dolayısıyla Otomobile Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı - Son Dakika

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