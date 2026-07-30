Mardin'de İki Sanayi Tesisine Cezalar - Son Dakika
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Mardin'de İki Sanayi Tesisine Cezalar

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Mardin'de çevre ihlali yapan iki sanayi tesisine toplamda 2.67 milyon lira ceza kesildi.

Mardin'de çevre mevzuatına aykırı emisyon salınımı yaptığı belirlenen iki sanayi tesisine 2 milyon 674 bin 698 lira idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde temiz ve sağlıklı bir çevrenin korunması amacıyla sanayi tesislerine yönelik çevre denetimleri aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda sanayi kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların daha temiz hava solumasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, toz ve emisyon değerleri titizlikle incelendi.

Ekipler tarafından yapılan ani ve planlı saha denetimlerinde, iki ayrı sanayi tesisinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine aykırı şekilde emisyon salınımı yaptığı tespit edildi. Teknik incelemelerde, söz konusu işletmelerin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediği, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde faaliyet yürüttüğü raporlandı.

Denetimlerin ardından başlatılan yasal süreç kapsamında Bakanlığın vaka bildirim sistemi üzerinden çevre mevzuatını ihlal ettiği belirlenen ilk tesise 2 milyon 6 bin 31 lira, diğer tesise ise 668 bin 667 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, ekonomik faaliyetlerini sürdürürken havayı, toprağı ve suyu kirleten, gerekli filtreleme ve toz tutma sistemlerini çalıştırmayarak çevre mevzuatına aykırı hareket eden işletmelere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Mardin, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de İki Sanayi Tesisine Cezalar - Son Dakika

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