Mardin'de "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda vatandaşlara eğitim verildi

Mardin'de çocuklar ve yetişkinler Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi, simülasyon aracında kaza anını deneyimledi.

Öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında kentleri gezen Mobil Trafik Eğitim Tırı kente geldi.

Merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda konuşlandırılan tırlarda vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Daha sonra çocuklar, 3 tekerlekli bisikletlerle trafik deneyimi yaşadı.

Oluşturulan yolda jandarma personeli eşliğinde bisiklete binen çocuklar, kırmızı ışık, yaya ve okul geçidi ile diğer trafik kurallarına uymayı öğrendi.

Yetişkinler ise trafik kazası simülasyon aracına bindi.

Simülasyon aracına binen vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılırken 20 kilometre hızla gerçekleşen kaza senaryosunun sürücü ve yolcular üzerindeki etkisi deneyimletildi.