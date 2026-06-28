Mardin'de örtü yangını kontrol altına alındı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Örtü yangını, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yetkinler Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıktı. İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
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