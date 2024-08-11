Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ömerli- Artuklu kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DJS 838 plakalı otomobil, Uğur A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.???????
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