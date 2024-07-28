Mardin'de pikap ile otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de pikap ile otomobil çarpışması: 4 yaralı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap ile yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

28.07.2024 13:59
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen Orman İşletme Müdürlüğüne ait 47 AB 177 plakalı pikap ile 2 EXZ 864 yabancı plakalı otomobil, Yeşilli kavşağında çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de pikap ile otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de pikap ile otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika
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