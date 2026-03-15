Mardin\'de Sağanak Yağış Felç Etti

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Mardin Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı, itfaiye ekipleri tarafından biriken sular tahliye edildi.
Kızıltepe ilçesinde ise Otluk Mahallesi'nde sele kapılan otomobildeki vatandaşlar ve Zergan Mahallesi'ndeki müstakil evde su baskını nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mazıdağı ilçesinde de Kayalar Mahallesi'ndeki bir evi su bastı. İtfaiye ekiplerince evdeki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.
