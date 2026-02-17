Mardin\'de Seyir Halindeki Araçta Yangın

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yalım Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilmeyen seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç hasar gördü.
