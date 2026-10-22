Mardin'de Telkari Ödülleri'nde 'Aile Meselesi'ne En İyi Film Ödülü verildi - Son Dakika
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Mardin'de Telkari Ödülleri'nde 'Aile Meselesi'ne En İyi Film Ödülü verildi

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Mardin\'de Telkari Ödülleri\'nde \'Aile Meselesi\'ne En İyi Film Ödülü verildi
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Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri sona erdi. Uzun metrajda 'Aile Meselesi' En İyi Film Ödülü'nü alırken oyuncusu Halil Ergün'e Jüri Özel Ödülü verildi; kısa metrajda 'Susmuşlar Eşiği' birinci oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" kapsamında bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneğince düzenlenen festivalin ödül töreni, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sunuculuğunu Mihriban Er ve Murat Parasayar'ın yaptığı törende, değerlendirmeye alınan filmlerin kısa gösterimleri yapıldı.

Finalinde 25 kısa metrajlı filmin yarıştığı festivalde, "Susmuşlar Eşiği" birinci, "Gazze Muhabiri" ikinci ve "32 Dakika" filmi üçüncü oldu.

Uzun metrajlı film kategorisinde yarışan 5 film arasından da "Aile Meselesi", "En İyi Film Ödülü" alırken filmin oyuncusu Halil Ergün'e de "Jüri Özel Ödülü" verildi.

Usta oyunculara "Yaşam Boyu Onur Ödülü"

Törende, Türk sinemasının usta oyuncuları Tarık Papuççuoğlu, Bülent Bilgiç, Şerif Sezer, Mehmet Çepiç ve Halil Ergün'e "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edildi.

Papuççuoğlu, Bilgiç, Sezer ve Ergün yaptıkları konuşmalarda aldıkları ödül için ilgililere teşekkür etti.

Festivale katkı sunan oyuncular Ayça İnci, Sezgin Erdemir, Nilay Toprak, Boğaç Aksoy, Burak Sarımola, Mihriban Er ve Murat Parasayar'a da plaket verildi.

"Yeni nesle, örnek olmaya gayret edeceğiz"

Törende konuşan festival başkanı ve yapımcı Zeki Sincar, bu yıl Bakanlığın takdiriyle 5 güne çıkarılan festivalin söyleşiler, gösteriler ve mini tiyatro oyunlarıyla dolu geçtiğini kaydetti.

Festivalde sinemanın usta oyuncularını ağırlamanın onurunu yaşadıklarını belirten Sincar, "Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah yeni nesle örnek olmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki sene biraz daha üst düzey bir festivalin gerçekleşeceğine inanıyorum. Türk sinemasına kim emek verdiyse, gençliğimizde izlediğimiz bütün oyuncuların hepsini hatırlayarak onları Mardin'e getirip ödüllendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sene de böyle devam edecek." diye konuştu.

Sincar, Mardin'in her yönüyle bir sanat şehri olduğunu ifade ederek, düzenledikleri festival ile bu sanatı perçinleştirdiklerini kaydetti.

Festivalin ilk gününden itibaren gençlerin yönetmenlik, yapımcılık, oyunculuk ve senaristlik alanlarına yönelmesi için mücadele verdiklerini dile getiren Sincar, bu konuda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

"Jürilerimiz seçim yapmakta zorlandı"

Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği Başkanı Adem Sincar da festivalin ilgiyle takip edildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivale 600'den fazla film başvurusu aldıklarına değinen Sincar, şöyle konuştu:

"Ön jürimizin ön elemelerinin ardından ana jürimizin de değerlendirmelerini tamamlamasıyla seçilen filmler bugün ödüllerine kavuştu. Her şeyin altında bir emek yatıyor. Her projenin, kameranın karşısında ortaya konulan her çalışmanın bir emeği var. Hepsi birbirinden değerli. Hatta jürilerimiz seçim yapmakta zorlandı, çünkü yarışmada çok kıymetli çalışmalar ve kısa filmler yer aldı. Hepsi güzel projelerdi. Festivalimiz her yıl üstüne kata kata buralara ulaştı. Birçok insana, Mardin halkına bir şeyleri katabildiysek ne mutlu bize."

Konuşmaların ardından sahneye çıkan oyuncu ve sanatçılar, Mardin türkülerini seslendirdi.

Kaynak: AA
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