Mardin\'de toz taşınımı Artuklu, Kızıltepe ve Yeşilli\'de hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan, merkez Artuklu ilçesi ile Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde etkili olan toz bulutu görüş mesafesinin azalmasına, hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencereleri ve balkonları tozla kaplandı.

Kent sakini Halil Bakay, toz taşınımı nedeniyle dışarı çıkmakta zorlandıklarını belirterek, "Maskesiz çıkmıyorum. Tavsiyem kimse maskesiz çıkmasın. Nefes almakta zorlanıyoruz." dedi.

Uzmanlar, ileri yaştaki kişileri, çocukları ve solunum sorunu bulunanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.