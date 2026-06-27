Mardin'de Yangınlar: Yüzlerce Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Yangınlar: Yüzlerce Dönüm Alan Zarar Gördü

27.06.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 8 noktada çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm alan yandı.

MARDİN'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 8 farklı noktada çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm alan zarar gördü. Bazı bölgelerde saman balyaları ile sulama boruları da yandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Ülker Mahallesi Bağlıca Mezrası'nda saman balyası, Harmandüzü Mahallesi'nde ot ve bahçe, Elbeyli Mahallesi'nde anız ile sulama boruları, Dikmen Mahallesi ile Büyükboğaziye ve Taşlıca mahallelerinde anız yangını çıktı. Artuklu ilçesine bağlı Boztepe ve Kumlu mahallelerinde de anız yangını meydana geldi. Öğleden sonra başlayan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangınlar kontrol altına alınarak söndürülürken, yüzlerce dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Kızıltepe, 3. Sayfa, Artuklu, Mardin, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Yangınlar: Yüzlerce Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı
Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi’nden ayrılmıştır Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi'nden ayrılmıştır
Uğurcan Çakır sessizliğini bozdu Uğurcan Çakır sessizliğini bozdu
3 günde ikinci büyük acı: Kadir İnanır ablasının vefatından 3 gün sonra hayatını kaybetti 3 günde ikinci büyük acı: Kadir İnanır ablasının vefatından 3 gün sonra hayatını kaybetti
Trabzonspor yeni transferini TFF’ye bildirdi Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tanker vuruldu Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
14:58
“Cinler musallat oldu“ deyip öldürdü
"Cinler musallat oldu" deyip öldürdü
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 18:30:25. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Yangınlar: Yüzlerce Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.