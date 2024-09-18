Mardin\'de Yatırımlar ve Kalkınma Adımları

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tesis ettiğimiz huzur ve güven atmosferi bölgemizde yeni yatırımların zeminini hazırladı, örnek bir ihya ve inşa döneminin önünü açtı. Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak devreye aldığımız sürdürülebilir ve sürekli kalkınma hamleleriyle, yeni yatırımlarla şehirlerimizin yerel potansiyelinin tamamını harekete geçirerek ülke geneline yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Kacır, Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı.

2. OSB'de faaliyete geçen tekstil fabrikasında düzenlenen törene kendi kullandığı Togg araçla gelen Kacır, kadın ve genç istihdamını destekleyecek, bu kadim toprakların turizmine, sanayisine, eğitimine katkı sağlayacak projelerin kente, millete ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet'in ikinci asrında "Türkiye Yüzyılı"nda daha büyük daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle yola devam ettiklerini ifade eden Kacır, şunları söyledi:

"Son 22 yılda attığımız sağlam temellerin neticesinde gerçekleştirdiğimiz büyük ve kalıcı kazanımlarla asırlık başarılara imza atıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'yi sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan ticarete ve turizme kadar her alanda kalkındırıyor, büyütüyoruz."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 22 yıl öncesine kadar terör nedeniyle eser ve hizmet siyasetinden mahrum kaldığını dile getiren Kacır, özellikle bu bölgelere ayrı bir önem atfederek her alanda şehirleri ihya edip, çehresini değiştirdiklerini belirtti.

"Şehirlerimiz her alanda yeni eserlerle, hizmetlerle buluştu"

Kacır, sosyal devlet anlayışıyla ülkenin alt ve üst yapısını güçlendirdiklerini, sağlıkta, eğitimde, sanayide, turizmde hemen her alanda yaptıkları yatırımlarla hizmet çıtasını her geçen gün yükselttiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bölgemizin barındırdığı tüm değerleri harekete geçirerek, ekonomik kalkınmayı, üretim gücünü hızlandırıyor, ülke sathına kalkınma adımlarımızı yaygınlaştırıyoruz. Bu kutlu yolda kararlı adımlar atmaktan geri durmayacağız. Gayemiz bölgemizde tesis ettiğimiz huzur ve güvenin daim olmasıdır. Kardeşlik iklimiyle ülkemizin yarınlarını güçlendirmektir. Şehirlerimizin üzerine çöken terörün sisli ve karanlık havasının dağılmasıyla, güven ortamının pekişmesiyle bölgemiz her zamankinden çok daha huzurlu ve güçlü bir hale geliyor. Tesis ettiğimiz huzur ve güven atmosferi bölgemizde yeni yatırımların zeminini hazırladı, örnek bir ihya ve inşa döneminin önünü açtı. Şehirlerimiz her alanda yeni eserlerle, hizmetlerle buluştu, milletimizin refahı artmaya devam etti. Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak devreye aldığımız sürdürülebilir ve sürekli kalkınma hamleleriyle, yeni yatırımlarla şehirlerimizin yerel potansiyelinin tamamını harekete geçirerek ülke geneline yaygınlaştırıyoruz."

"Mardin'in kadim kültürünü koruma altına aldık"

KOBİ'lere sağladıkları imkanlarla ve bölgesel kalkınma projeleri ile Mardin ve Mardinliler için çalıştıklarını ifade eden Kacır, Mardin'in refah seviyesini artırmaya, sağladıkları teşvik mekanizmalarıyla, desteklerle kentin kalkınma yolculuğunu hızlandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kacır, gençleri geleceğe hazırladıklarını belirterek, "İnşallah bu yılın sonunda Deneyap Teknoloji Atölyemiz; geleceğin Aziz Sancar'ları, milli teknoloji hamlesinin neferi olacak ilk mezunlarını verecek." dedi.

Mardin'in yöresel 24 lezzetini coğrafi işaretle tescillediklerini anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mardinli üreticilerimizi ve Mardin'in kadim kültürünü koruma altına aldık. Mardin'i sahip olduğu tüm değerleri muhafaza ederek, kenti tarihi dokusuna, kültürüne, geleneklerine sadık kalarak yeni yatırımlarla buluşturuyoruz. Güneydoğu'muzun incisi şehrimizin sahip olduğu potansiyeli kalkınma ajanslarımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile birlikte harekete geçiriyoruz. Dicle Kalkınma Ajansımız eliyle kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 262 projesine 732 milyon lira destek sağladık. Cazibe Merkezleri Programı ile 7 projeye 317 milyon lira, SOGEP programıyla 6 projeye 54 milyon lira kaynak ayırdık. GAP Bölge Kalkınma İdaremize de 95 proje için 642 milyon lira destek verdik. Bugün de 'Yerel kalkınma hamlesi' vizyonumuzun bir yansıması olarak; kalkınma ajansımız ve bölge kalkınma idaremiz eliyle şehrimizin ekonomisine katkılar sunacak vizyon projeleri devreye alıyoruz. Mardin'imizin tarım ve tekstil alanlarında üretimini verimli kılacak, istihdamına katkı sağlayarak yerel ekonomisini destekleyecek yeni yatırımların adımını atıyoruz. Bugün Dicle Kalkınma Ajansı'mızın 415 milyon lira destek sağladığı toplam yatırım tutarı 520 milyon liraya ulaşan 3 proje ile 10 yeni tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. GAP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle 35 milyon lira destek sunakları 6 yatırımın imzasını atıyoruz."

"Şehrimizi yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz"

Yeni yatırımların açılışını ve imzasını, üretimdeki gücünün ispatı niteliğindeki bir fabrikada gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Kacır, bugün açılışını gerçekleştirdikleri tesisler ve projelerin devletin tüm imkanlarının Mardin ve bölge için seferber edildiğinin açık ispatı olduğunu vurguladı.

"Bu konuda çıkan çatlak seslere de en güçlü cevap işte burada çalışan makinelerdir." diyen Kacır, Mardin'in artık sükunetin ve huzurun hakim olmasıyla üreterek büyüdüğünü, yeni yatırımlarla kalkındığını, bölgenin emsal teşkil eden bir şehri haline geldiğini belirtti.

Kacır, Mardin için devreye alınan bütün projelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizi yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz Bizi birbirimizden ayıracak, birliğimizi dirliğimizi gölgeleyecek hiçbir odağa prim vermeden yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yaşadıklarını belirterek, bu bereketli topraklara katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Törende, GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral ve DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç de birer konuşma yaptı.

Tören sonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yatırımlar için protokol imzalandı, tekstil fabrikasının kurdele kesilerek açılışı yapıldı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, TÜBİTAK Bilim ve Toplum (BİTO) Başkanı Ömer Kökçam, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak da katıldı.