Mardin Havalimanı'nda 70 bin yolcu!

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 70 bin 662 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 70 bin 284, dış hat yolcu trafiği ise 378 olmak üzere toplamda 70 bin 662 oldu.

Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 427, dış hatlarda 3 olmak üzere 430 olarak kayıtlara geçti.

Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de geçen ay toplam 694 ton oldu.

Bu yılın 7 aylık döneminde ise yolcu trafiği 465 bin 325, uçak trafiği 2 bin 860, yük trafiği ise 4 bin 397 ton olarak gerçekleşti.???????