Mardin Kızıltepe\'de 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü gözaltına alındı

Mardin Kızıltepe'de 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de dün akşam sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren çocuk, otopsinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi; gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Ayşenur Yılmaz (10), toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sokakta oynayan Ayşenur Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşenur Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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