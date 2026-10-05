Mardin Kızıltepe'de 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin Kızıltepe'de 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe\'de 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Kızıltepe'de dün akşam sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren çocuk, otopsinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi; gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Ayşenur Yılmaz (10), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sokakta oynayan Ayşenur Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşenur Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
Kızıltepe Devlet HastanesiTrafik KazalarıKızıltepe3. SayfaMardinGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
13:43
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:34:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei