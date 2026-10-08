Mardin Kızıltepe'de 8 yıl 7 ay cezalı firari bıçakla intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de 8 yıl 7 ay cezalı firari bıçakla intihar girişiminde bulundu

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Mardin Kızıltepe\'de 8 yıl 7 ay cezalı firari bıçakla intihar girişiminde bulundu
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Mardin Kızıltepe'de hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanacağını anlayınca saklandığı evde bıçakla intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışması sonucu yakalanan S.Ç., Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

MARDİN'de hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ç., yakalanacağını anlayınca saklandığı evde bıçakla intihar girişiminde bulundu. S.Ç., ekiplerin yaklaşık 2 saatlik ikna çalışmasıyla yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanacağını anlayınca, saklandığı evin kapısını kilitleyerek bıçakla intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine adrese, çok sayıda polis ve jandarma özel harekat ile sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, boğazına bıçak dayayan S.Ç.'yi yaklaşık 2 saat süren çaba sonucu ikna etti. Bu sırada kendisine zarar veren S.Ç., tedavisi için Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdü. S.Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de 8 yıl 7 ay cezalı firari bıçakla intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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