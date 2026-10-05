Mardin Ömerli'de hayvan otlatırken kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu - Son Dakika
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Mardin Ömerli'de hayvan otlatırken kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu

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Mardin Ömerli\'de hayvan otlatırken kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
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Mardin'in Ömerli ilçesinde hayvan otlatan 12 yaşındaki kız çocuğu, dün akşam hava kararınca evin yolunu kaybetti. Ailesinin ihbarıyla başlatılan yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından amcasına ait bağ evinde bulunan çocuk, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek ailesine teslim edildi.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde hayvan otlatırken karanlığın çökmesiyle evin yolunu kaybeden N.Y. (12) isimli kız çocuğu, amcasına ait bağ evinde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli ilçesinin kırsal Sulakdere Mahallesi'nde meydana geldi. 30 koyun ve beslediği 3 köpeğiyle hayvan otlatmaya çıkan N.Y. isimli kız çocuğu, havanın kararmasıyla evin yolunu kaybetti. N.Y. eve dönmeyince ailesi, gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından N.Y., saat 02.00 sıralarında amcasına ait sığındığı bağ evinde, hayvanlarıyla beraber bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu ve üşüdüğünü belirten N.Y. ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Ömerli'de hayvan otlatırken kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu - Son Dakika
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