Mardin Ömerli\'de kaza anı kamerada, 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı

Mardin Ömerli'de kaza anı kamerada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Ömerli ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın, başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerinde otomobilin çarpma sonrası yol kenarına savrulduğu anlar görüldü.
KAZA ANI KAMERADA
Mardin'in Ömerli ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Kazanın, trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kamyona arkadan çarptıktan sonra yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.
Haber: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: DHA
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