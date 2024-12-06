Mardin Sanayi Yolları Onarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin Sanayi Yolları Onarıldı

Mardin Sanayi Yolları Onarıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitesindeki bozuk yolları onararak ulaşımı kolaylaştırdı.

06.12.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitesinin bozuk yolları onarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için aşınan, bozulan ve alt yapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz hale gelen yollarda onarım, bakım, yama ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mardin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi içerisinde bozulan yollarda yama ve asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ekipler, hem sanayi sitesindeki araç ve yaya trafiğinin güvenliğini artırmak hem bozulmalar nedeniyle meydana gelen tozlanmanın önüne geçmek hem de bölgedeki işletmelerin ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla yoğun bir mesai harcıyor.

Kooperatif Başkanı Hakkı Esin, bir yıldır yolların bozuk olmasından dolayı zor günler geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yıldan beridir burada perişan olduk. Çok kötü bir durumdaydık. Araçlar sanayiye giremiyordu, yolların kötü olmasından dolayı. Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz sayın Tuncay Akkoyun sayesinde yollarımız yapılıyor, onarımlar yapılıyor. Şu an sanayimiz eski haline geliyor, sorunlarımız çözülüyor. Sayın Valimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah razı olsun kendilerinden."

Esnaf Ebdurrazzak Uçur da zor şartlar altında çalıştıklarını dile getirerek, "Bir yıldan beridir toz ve toprak içerisinde çalışıyorduk. Bu çukurlar artık doldurulmaya başlandı. Memnunuz. Allah razı olsun. Sayın Valimize ve ekiplerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, mardin, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Sanayi Yolları Onarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:47 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin Sanayi Yolları Onarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.