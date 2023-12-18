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Mardin Valisi: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek - Son Dakika
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Mardin Valisi: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kasım ayında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi. Akkoyun, terör örgütleriyle mücadelede vatandaşların desteğinin önemine vurgu yaparak, huzur ortamının devamı için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Ayrıca düzensiz göçle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve trafik denetimleri hakkında bilgi verdi.

18.12.2023 - 17:15,
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MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, 'Huzur ortamının devamı için, vatandaşlarımızın desteğinin devamıyla birlikte terör örgütleri ile mücadelemiz aynı irade ve kararlılıkla devam edecektir' dedi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kasım ayına ilişkin 'Asayiş, Güvenlik ve Huzur' operasyonlarına ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi. Mardin 112 Acil Hizmetleri Müdürlüğü'nde yapılan basın toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı. Kasım ayında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine yönelik 40 operasyonun düzenlendiğini belirten Vali Akkoyun, 'Huzur ortamının devamı için, vatandaşlarımızın desteğinin devamıyla birlikte terör örgütleri ile mücadelemiz aynı irade ve kararlılıkla devam edecektir' diye konuştu.

'322 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI'

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarına da değinen Akkoyun, Artuklu Karayolları Parkı mevkiinde bulunan mobil göç aracının ilerleyen zamanlarda Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde de kurulacağının müjdesini verdi. Akkoyun, 'Bu üç mobil göç aracı ile birlikte düzensiz göçle mücadelede gücümüz ve imkanlarımız daha da artacak ve daha etkin bir halde devam edecektir. İlimizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2023 yılı içerisinde 322'dir. Ayrıca 9 organizatör yakalanarak yasal işlem yapılmıştır. Ülkemizin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelemiz karalılıkla devam edecektir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Kasım ayı içerisinde toplamda 128 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 123 kişi gözaltına alındığı. 22'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülerek, uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ilimizde 848 kişiye eğitim verilmiştir. Kaçakçılık ve huzur operasyonları kapsamında Kasım ayı içerisinde 68 operasyon düzenlendi. Adli işlemler sonucunda 46 kişi gözaltına alınmıştır. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında aranan 441 kişi yakalanmıştır? şeklinde konuştu.

'ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI KAZALARDA YÜZDE 6 ORANINDA AZALMA'

Vali Akkoyun, trafik denetimleri kapsamında kontrol edilen araç sayısının 165 bin 456, denetlenen okul servisi araç sayısının ise bin 848 olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: 'Tüm bu çalışmalar ışığında 2023 Kasım ayında, geçen yılın Kasım ayına göre, Mardin'imizde ölümlü ve yaralanmalı kazalarda yüzde 6 oranında azalma görülmüştür. İlimizin huzuru ve güvenliği için verdiğimiz mücadele kararlılıkla hız kesmeden toplumun tüm kesimlerinde değerli Mardinli hemşehrilerimizin desteğiyle devam etmektedir. İlimizde, teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir inşallah. Bu amaçla gayret ve fedakarlıkla çalışan emniyet ve jandarma birimlerimize, tüm güvenlik kuvvetimize, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışan Göç İdaresi personellerimize ve bize huzur güven ortamının sağlanması konusunda destek veren iradesini tam olarak ortaya koyan ve onlardan aldığımız gücümüzü kıymetli Mardinli vatandaşlarımıza göstermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Mardin'in daha huzurlu daha güvenli bir kent olabilmesi için gayretle çalışmaya devam edeceğiz bu gayretli çalışma sırasında vatandaşlarımızdan öncelikle 112 ihbar hattını etkin bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilmeli ki 112'ye yapmış oldukları her ihbar mutlaka özenle, hassasiyetle değerlendirilecek ve gereği yapılacaktır.' (DHA)

Mardin Valisi: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Kaynak: DHA
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