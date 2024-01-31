SPOR Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu
Salih KESKİNMARDİN, (DHA) - Mardinli Boksör Sezen Sude Karaboğa (16), Naci Oral Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.
Mardinli Boksör Sezen Sude Karaboğa, 24-31 Ocak tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen Naci Oral Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına katıldı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya katılan Karaboğa, Çankırılı rakibini ilk rauntta yenerek üst tura yükseldi. Karaboğa, ardından Bursa ve Yalovalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Samsunlu rakibine elenen Sezen Sude Karaboğa, 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.
HEDEFLERİME ULAŞMAK İÇİN YILMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM
Mardin'i gururla temsil ettiğini vurgulayan Sezen Sude Karaboğa, Daha iyi olmak için sürekli antrenörümle çalışıyorum. Maalesef bu turnuvada yarı finalde elendim. Ama hedeflerime ulaşmak için yılmadan çalışmaya devam edeceğim. Buradan sürekli bana destek olan aileme çok teşekkür etmek istiyorum dedi.
Karaboğa'nın antrenörü Orkun Çaylak ise Sezen Sude Karaboğa, daha önce katıldığı turnuvada Türkiye ikinciliği elde etti. Mersin'deki bu etkinlikte üçüncü olduk. Olsun, biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz diye konuştu.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haber Bahane programının konuğu olan Bircan Bali, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü ve yaşadığı acıyı anlattı. Bali, ayrıca eski sevgilisinin adını taşıyan dövmeyi hala vücudunda taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şiirli göndermede bulunarak, CHP'nin amacının seçim kazanmak değil, kurultay kazanmak olduğunu belirtti. İnce, ayrıca partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıkladı ve stratejilerini paylaştı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?