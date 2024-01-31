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Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu

Mardinli boksör Sezen Sude Karaboğa, Naci Oral Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Karaboğa, turnuvada yarı finalde elense de hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

31.01.2024 13:41
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SPOR Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu

Salih KESKİNMARDİN, (DHA) - Mardinli Boksör Sezen Sude Karaboğa (16), Naci Oral Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Mardinli Boksör Sezen Sude Karaboğa, 24-31 Ocak tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen Naci Oral Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına katıldı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya katılan Karaboğa, Çankırılı rakibini ilk rauntta yenerek üst tura yükseldi. Karaboğa, ardından Bursa ve Yalovalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Samsunlu rakibine elenen Sezen Sude Karaboğa, 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

HEDEFLERİME ULAŞMAK İÇİN YILMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM

Mardin'i gururla temsil ettiğini vurgulayan Sezen Sude Karaboğa, Daha iyi olmak için sürekli antrenörümle çalışıyorum. Maalesef bu turnuvada yarı finalde elendim. Ama hedeflerime ulaşmak için yılmadan çalışmaya devam edeceğim. Buradan sürekli bana destek olan aileme çok teşekkür etmek istiyorum dedi.

Karaboğa'nın antrenörü Orkun Çaylak ise Sezen Sude Karaboğa, daha önce katıldığı turnuvada Türkiye ikinciliği elde etti. Mersin'deki bu etkinlikte üçüncü olduk. Olsun, biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz diye konuştu.

Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu
Kaynak: DHA

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