Marella Discovery 2, Alanya'ya Ulaştı

Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinden demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.
Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1795 yolcu ve 729 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.
"Marella Discovery 2", akşam saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.
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