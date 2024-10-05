Market Soyguncusu Tutuklandı

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Markette kasiyere bıçakla tehdit; o anlar kamerada, şüpheli tutuklandı (2)

Bolu'da markette kasiyeri bıçakla tehdit edip, kasadaki paraları gasbeden I.D. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin kasadaki paraları gasbettiği anlar ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüphelinin kasiyerin yanına giderek elindeki bıçağı göstererek kasadaki paraları aldığı ve kasiyerin korku dolu bakışları güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.