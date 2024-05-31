Marmara Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

Marmara Bölgesi\'nde Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı. Geçen hafta etkili olan serin ve yağışlı hava yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacak. İstanbul'da 28-32, Edirne'de 33-37, Kırklareli'de 31-35, Tekirdağ'da 26-30, Kocaeli'de 31-37, Sakarya'da 32-36 ve Yalova'da 27-30 derece aralığında hava sıcaklıkları bekleniyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye ediliyor.

31.05.2024 19:33
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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca etkili olan yer yer yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.

Bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-32, Edirne'de 33-37, Kırklareli'de 31-35, Tekirdağ'da 26-30, Kocaeli'de 31-37, Sakarya'da 32-36 ve Yalova'da 27-30 derece aralığında olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak - Son Dakika

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