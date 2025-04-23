Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

'TÜM EKİPLER SAHA TARAMASINDA'

İstanbul'da Marmara Denizi'nde bugün yaşanan ve Bursa'da da hissedilen depremlerden sonra, Bursa ve Yalova valilikleri sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Bursa Valiliği paylaşımında, "Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında, saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış olup, gelişmeler ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

'YALOVA'DA BİN 963 KİŞİ GÖREV BAŞINDA'

Yalova Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "İstanbul ili Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında, Yalova Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanmıştır. Sahada kamu kurumlarından bin 697 personel ve sivil toplum kuruluşlarından 256 gönüllü olmak üzere toplam bin 953 kişi görev yapmaktadır. Ayrıca, 321 kamu aracı ve 29 sivil toplum kuruluşu aracı olmak üzere toplam 350 araç sahada aktif olarak kullanılmaktadır. İlimizdeki 94 mahalle ve köy muhtarlıklarıyla düzenli bilgi akışı sağlanmış, yapılan saha taramaları sonucunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Deprem anında, yüksekten atlama sonucu hafif şekilde yaralanan iki vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir. İki vatandaşımızın da sağlık durumu iyi olup ayakta tedavi almıştır. Ayrıca 19 vatandaşımız kendi imkanlarıyla devlet hastanesine başvurmuştur. Hasar tespit ekiplerimiz, hastane ve kamu binalarında yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuz duruma rastlamamıştır. Sıva çatlağı ihbarı alınan 3 binada ise detaylı incelemeler devam etmektedir. Deprem nedeniyle kapıları sıkışan 8 vatandaşımız, itfaiye ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Tersaneler bölgesi, balıkçı barınakları ve merkez marinada yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Koordinasyon Kurulu ve sahadaki tüm ekiplerimiz, 24 saat esasına göre 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bulunan Afet Yönetim Merkezi'nde görev yapmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır" denildi.

Zehra BAYKAL/ YALOVA,