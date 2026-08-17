Marmara Depremi'nin 27. Yılı Anma Töreni - Son Dakika
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Marmara Depremi'nin 27. Yılı Anma Töreni

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Avcılar'da 17 Ağustos 1999 depreminde kaybedilenler için anma programı düzenlendi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Avcılar'da anma programı düzenlendi.

Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi'nin Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği programda, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği üyeleri Avcılar Havuz Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup, daha sonra buradan Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önüne kadar yürüdü, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, burada yaptığı açıklamada, depremin üzerinden 27 yıl geçse de depremin acısını derinden yaşamaya devam ettiklerini ifade ederek, depremde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Can, Avcılar Belediyesi olarak depremle ilgili gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremi şimdi değil de tam 27 yıl önce bu tarihte, birkaç dakika sonra yaşadığımızı düşünsek aslında bugün hangi gerçekle, risklerle karşı karşıya olduğumuzun daha çok farkında oluruz. Gerçekten bugün rahat koşullarda burada depremle ilgili konuşmak kolay ama deprem zamanı yaşadığımız şeyler aklımıza geldiğinde, bir tane binanın yıkıldığını, herhangi bir yolun kapandığını, deprem enkazı altında kalan insanların seslerini, yardım taleplerini duyduğumuz zaman gerçekten de karşı karşıya olduğumuz felaketin büyüklüğünü daha iyi hissedebiliyoruz."

Depremin doğal bir afet olduğunu dile getiren Can, "Deprem nedeniyle bir binanın yıkılması ve yurttaşın kaybedilmesi tamamen bir kamu yönetim sorumluluğudur. Bu binaların yapılmasına izin verenler, bu binaların yapılması nedeniyle gerekli teknik şartları, kanunları çıkaran insanların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermiş olsalar eminim ki deprem bizim için can kaybıyla sonuçlanan bir felaket olmaktan çıkardı." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, etrafına yanan mumların konulduğu deprem anıtına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Avcılar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nin 27. Yılı Anma Töreni - Son Dakika

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