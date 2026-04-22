Marmara Üniversitesi'nden Hastalara Kitap Bağışı

22.04.2026 19:10
Marmara Üniversitesi, Erenköy Hastanesi için yüzlerce kitap toplayarak hastalara destek verdi.

Marmara Üniversitesi öğrencileri ile akademisyenlerin öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalar için oluşturulan kitaplığa yüzlerce kitap bağışlandı.

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri ile Bilgi Yönetimi Kulübü üyeleri tarafından hayata geçirilen "6 Şubat Kitaplığı" projesi kapsamında toplanan kitaplar, hastanede düzenlenen törenle teslim edildi.

Kitaplıkta, özellikle sonu iyi biten kurgu eserler, kişisel gelişim kitapları ve nitelikli çocuk edebiyatı eserleri yer alıyor.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu, öğrencilerle birlikte hastane kütüphanelerine dikkati çekmek ve hastalara destek olmak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde kütüphanecilik ve arşivcilik eğitiminin yanı sıra bibliyoterapi alanında da çalışmalar yürüttüklerini belirten Karagözoğlu, "Kitapların iyileştirici gücünü insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu projeyle hem hastane kütüphanelerine olan ihtiyacı göstermek hem de burada tedavi gören hastalara destek olmak istedik." dedi.

Karagözoğlu, projeye yayınevleri, gönüllüler ve öğrencilerin destek verdiğini kaydetti.

Projenin kurucusu öğrenci Zeynep Rabia Yıldız ise Kahramanmaraşlı olduğunu ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların anısına projeyi başlattığını ifade etti.

Kasım-Aralık döneminde çalışmalara başladıklarını belirten Yıldız, "Bugüne kadar 546 kitabı hastanenin yatılı bölümüne bağışladık. Umarım kitaplar hastalara şifa olur ve iyileşme süreçlerine katkı sağlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

19:15
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
