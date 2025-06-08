Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bayramda Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçeye bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek hem vatandaşlarla bayramlaştı hem de esnafla bir araya geldi.

Bayram coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşamak isteyen Ünlü, merkeze uzak mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Ünlü, Çetibeli, Yeşilbelde, Çamlı, Karacasöğüt, Osmaniye, Orhaniye, Turgut, Hisarönü, Turunç, Selimiye, Bayır, Taşlıca ve Bozburun mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaretlere, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarlar da katıldı.

Esnaf ve misafirler unutulmadı

Ziyaret ettiği mahallelerde tatil için bulunan misafirlerle de sohbet eden Ünlü, herkese sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi. Bayram tatilini Marmaris'te geçiren yerli ve yabancı turistlerle görüşen Ünlü, Marmaris'in güzelliklerini ve misafirperverliğini vurguladı.

Esnafla da bir araya gelen Ünlü, bayram dönemindeki yoğunluğa ilişkin bilgi aldı, esnafın taleplerini dinledi.

Bayramın birleştirici ve paylaşımcı ruhunu sahaya taşıdıklarını söyleyen Ünlü, "Bayramlar, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren en özel günlerdir. Halkımızla kucaklaşmak, onların dertlerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Bizleri gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyor, ağız tadıyla geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" dedi.