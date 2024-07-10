Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yeni parklar yapacaklarını açıkladı

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Park Bahçeler Müdürlüğü ile yaptığı toplantıda, "Marmaris'imizin dört bir yanında yeni parklar yapacak, nefes alınan alanları çoğaltacağız" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Park Bahçeler Müdürlüğü'nün planladığı projelerle ilgili müdürlük çalışanlarıyla bir toplantı yaptı. İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda yapılan sunumda sahadaki çalışmalar anlatılırken, ilerleyen süreçte yapılacak projelerle ilgili bilgi verildi. Park Bahçeler Müdürü Ali Erdil'in sunum yaptığı programa, peyzaj mimarları, ziraat mühendisi ve bölge çavuşları da katıldı.

Bilim Parkı'ndaki eğitim alanları ve laboratuvarda da incelemelerde bulunan Başkan Ünlü, "Sahadaki çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldığımız ekibimizin çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin rahatça park edebileceği ve herkesin huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için ürettikleri projelerle ilgili sunumu dinledim. En kısa sürede kolları sıvayacak, Marmaris'imizin dört bir yanında yeni parklar yapacak, nefes alınan alanları çoğaltacağız. Çocuklarımız için hayalini kurduğumuz geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bunun için yaz kış demeden büyük gayret gösteren Park Bahçeler Müdürlüğü emekçilerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.