Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: Halkın Çıkarlarını Gözetmeyen Projelere Karşı Mücadele Sürecek

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Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: "Halkın çıkarlarını gözetmeyen projelere karşı mücadelemiz devam edecek"

MUĞLA - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Selimiye ve Bozburun Yarımadası'nda yapılması planlanan marina ve çekek yeri projelerine ilişkin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Ünlü, halkın çıkarlarını gözetmeyen projelere karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Bozburun'da marjinal tarım alanı olarak belirlenen bir bölgenin, tekne imalatı ve çekek yeri için imar planının değiştirilmesine itiraz ettiklerini söyleyen Başkan Ünlü, "Bu alan, marjinal tarım alanı olarak planlanmış bir yer. Ancak şimdi, 177 teknelik bir marina için altyapısı olmadan kullanıma açılmak isteniyor. Altyapı sorunları çözülmeden yapılan bu tür projelere karşıyız. Halkın ihtiyaçlarını görmezden gelen yaklaşımları kabul etmiyoruz ve dava sürecimizi başlattık" dedi.

Selimiye'deki marina projesine de değinen Başkan Ünlü, bölgenin altyapı eksiklerine dikkat çekti. "Selimiye zaten doğal bir liman özelliği taşıyor. Ancak mevcut imar ve altyapı sorunları çözülmeden yapılmak istenen marina, yeni problemler oluşturacaktır. Selimiye halkı halen teknelerini bağlamak için yer bulamazken, bu tür projeler yerel halkın yaşamını daha da zorlaştırır. Önce temel sorunları çözmeliyiz" diye konuştu.

"SİT alanı statü değişiklikleri endişelendiriyor"

Başkan Ünlü, Bozburun ve Selimiye'de bazı SİT alanlarının derecelerinin düşürülmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. "Bu bölgeler, 2011 yılında koruma statüsü kazanmıştı. Ancak son değişikliklerle, birinci derece doğal SİT alanları, nitelikli koruma alanına dönüştürülüyor. Bu değişikliklerin hangi amaçla yapıldığını sorguluyor ve kamu yararı için bu sürecin takipçisi oluyoruz" diyerek vatandaşların kendi arsalarına ev yapmaları yönünde imar planlarının düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in planlı ve kamu yararını gözeten bir şekilde büyümesi gerektiğini vurgulayarak, "Yatırım her zaman iyidir, ancak yalnızca sermayeye hizmet eden projelere karşı duracağız. Halkın yararını her şeyin üstünde tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.