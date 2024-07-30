Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yangında hayatını kaybeden şehitlerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yangında hayatını kaybeden şehitlerin ailelerini ziyaret etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2021 yılında çıkan yangınlarda hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in ailelerini ziyaret etti. Başkan Ünlü, ailelerle sohbet ederek, şehitlerin geride bıraktıklarına sahip çıkmak ve anılarını yaşatmanın önemini vurguladı.

30.07.2024 12:55  Güncelleme: 14:05
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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin ormanlarını alevlerden korurken hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in ailelerini ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2021 yılında çıkan yangınlarda şehit olan Görkem Hasdemir ile Şahin Akdemir'in Köyceğiz'de yaşayan ailelerini ziyaret etti. Başkan Ünlü'ye Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan da eşlik etti.

Başkan Ünlü ve Başkan Erdoğan ilk olarak 29 Temmuz 2021'de başlayan ilçe yangınının ilk gününde söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesi ile görüştü. Köyceğiz'in Sazak Mahallesi'nde ikamet eden baba Durali Akdemir ve anne Saniye Akdemir ile sohbet eden Ünlü, Şahin için dua okudu. Başkan Acar Ünlü ve Başkan Ali Erdoğan, daha sonra 21 Haziran 2021'de İçmeler'de çıkan yangında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir'in babası Savaş Hasdemir'in Gelişim Mahallesi'ndeki evine gitti. Şehidin babası Savaş Hasdemir ve ailesiyle görüşen Başkan Ünlü, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

"Kardeşlerimizin geride bıraktıklarına sahip çıkmak ve anılarını yaşatmak boynumuzun borcu"

Başkan Ünlü, "Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in değerli aile üyeleriyle sohbet ederek, hal hatırlarını sorduk. Ormanlarımızı kurtarmak isterken can veren Görkem ve Şahin kardeşlerimizin geride bıraktıklarına sahip çıkmak ve anılarını yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Bundan sonra da ailelerimizle iletişim halinde olacak, ihtiyaç duydukları noktada ilk elini uzatan biz olacağız. Marmaris'imizin ormanları için can veren iki kardeşimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Acar Ünlü, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yangında hayatını kaybeden şehitlerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika


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