Marmaris Belediye Başkanı Uzunyalı'da incelemelerde bulundu

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, oteller ve restoranlar bölgesi olarak bilinen Uzunyalı'da incelemelerde bulundu. Başkan Ünlü, bölgede sezon öncesi tespit edilen acil sorunların çözüldüğünü belirtirken, bölge esnafı da verdiği sözü tutmasından dolayı Başkan Ünlü'ye teşekkürlerini iletti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, oteller ve restoranlar bölgesi olarak bilinen Uzunyalı'da bir dizi incelemede bulundu. Fen İşleri Müdürü Özgür Han, Zabıta Müdürü Metin Kaleminalı ve Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz ile birlikte bölgeyi dolaşan Başkan Ünlü, Turban Kavşağı'na kadar denetim yaptı. Sezon öncesi de sık sık bölgede incelemelerde bulunan ve acil çözülmesi gereken sorunlarla ilgili birim müdürlerine talimat veren Başkan Ünlü, bu süreçte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Beton bariyerler çözüm oldu

Yürüyüş yolu boyunca hem esnafla hem de vatandaşlarla görüşen Başkan Ünlü, "Sezon öncesi yaptığımız ziyaretlerde tespit ettiğimiz sorunları gidermek için yoğun mesai harcadığımız bölgede hayata geçirdiğimiz çalışmaları yerinde inceledik. Esnafımızla ve tatilcilerimizle sohbet ettik. Özellikle dere ağızlarına yerleştirdiğimiz beton bariyerler sayesinde derelerde oluşan kötü koku ve görüntünün azalması ne kadar doğru bir adım attığımızı gösterirken yapılması gerekenlerle ilgili notlarımızı da aldık. Acil olanların en kısa sürede çözülmesi için hemen harekete geçeceğiz. Sezon sonrasında da daha geniş çaplı çalışma yapacağız" diye konuştu.

Bölge esnafı da özellikle dere önüne konan beton bariyerlerle ilgili Başkan Ünlü'ye teşekkür ederek, "Verdiğiniz sözü tuttunuz, bizi büyük bir yükten kurtardınız. Dere artık kokmuyor, çok teşekkür ederiz" dedi.