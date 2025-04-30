Marmaris'te Çocuk Meclisi Kuruluyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, çocukların toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak ve çocukları demokratik süreçlerle tanıştırmak amacıyla Çocuk Meclisi kuruyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Çocuklar sadece geleceğimiz değil aynı zamanda bugünümüzün de aktif bireyleri. Çocuk Meclisi ile onların fikirlerini dinleyecek, önerilerini değerlendirecek ve birlikte daha yaşanabilir bir Marmaris inşa edeceğiz" dedi.

Marmaris Belediyesi, ilçede ikamet eden çocukların toplumsal hayata aktif olarak katılımını sağlamak ve onları demokratik süreçlerle tanıştırmak amacıyla Çocuk Meclisi kurulması yönünde önemli bir adım atıyor. Başkan Ünlü'nün öncülüğünde hayata geçirilecek proje, çocukların sesini duyuracağı, fikirlerini özgürce paylaşacağı ve haklarını öğrenerek savunabileceği bir platform sunacak.

Projeye çok önem verdiğini söyleyen Başkan Ünlü, "Çocuklar sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüzün de aktif bireyleri. Parklarıyla, okullarıyla, spor alanlarıyla, yollarıyla, kaldırımlarıyla çocuklarımız da aktif bir biçimde şehri kullanıyor. Onlara söz hakkı vermek, demokrasiyi yaşatmak ve çocuk haklarını savunmak bir yerel yönetim olarak en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Çocuk Meclisi ile onların fikirlerini dinleyecek, önerilerini değerlendirecek ve birlikte daha yaşanabilir bir Marmaris inşa edeceğiz" diye konuştu.

Bu projeyle aynı zamanda çocuklara hak temelli bir yaklaşım kazandırmayı ve onları aktif yurttaşlar olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Ünlü, şöyle devam etti:

"Marmaris'in herkes için daha yaşanılır bir kent olması için çocuklarımızın fikirlerini de alacağız. Kenti onların gözünden görecek, belki de hiç farkında olmadığımız eksikliklerin farkına varacağız. Çocuklarımız eğitim, çevre, sosyal yaşam ve kültür gibi pek çok konuda görüşleriyle bize yön verecekler, biz de Marmaris'i onlar için geliştireceğiz. Önerileri yerel yönetim politikalarına dahil ederek çocukların katılımını yalnızca sembolik değil, işlevsel hale getirmeyi hedefliyoruz. Çocukların da yerel yönetimlerde söz sahibi olacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Katılımcı demokrasi ve halkçı yerel yönetim anlayışımızı her platformda yaygınlaştıracak, geleceğe taşıyacağız."

23 Nisan'da merkeze uzak mahallelerden gelen çocuklarla Meclis Salonu'nda yapılan toplantının bu yönde atılan ilk adım olarak da sayılabileceğini aktaran Ünlü, Marmaris Belediye Meclisi'nde de kararın çıkmasının ardından çalışmaların hızlanacağını sözlerine ekledi.

Çocuk Meclisi, 9-14 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla oluşturulacak ve belirli aralıklarla toplanarak gündem belirleyecek.