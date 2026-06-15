Marmaris'te Koy Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Koy Temizliği Yapıldı

Marmaris\'te Koy Temizliği Yapıldı
15.06.2026 15:11
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Marmaris'te Balıkaşıran Koyu'nda çevre temizliği yapıldı, tonlarca atık toplandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye ekipleri ve doğa gönüllülerince turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Balıkaşıran Koyu'nda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris Doğa Gönüllüleri grubu üyeleri, Balıkaşıran Koyu'nda bir araya gelerek çevreye bırakılan atıkları topladı.

Kıyı şeridi ve iç kesimlerdeki ormanlık alanlarda yürütülen faaliyet kapsamında, belediye personeli ve gönüllüler tonlarca atığı ayrıştırarak torbalara doldurdu. Gün boyu süren etkinlik neticesinde, plastik, cam ve metal atıklardan oluşan 42 çöp torbası atık kamyonlara yüklenerek geri dönüşüm ve imha merkezlerine taşındı.

Belediye ekiplerinin, ilçedeki tescilli koylar ve koruma altındaki doğal alanlarda çevre temizliği ve farkındalık çalışmalarını yaz sezonu boyunca sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Koy Temizliği Yapıldı - Son Dakika

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