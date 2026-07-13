Marmaris'te Otomobil Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Otomobil Yangını

Marmaris\'te Otomobil Yangını
13.07.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Kemeraltı Mahallesi Eski Datça Yolu'nda ilerleyen bir otomobilin motor aksamından dumanlar çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada sürücü, aracını durdurarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının benzin hortumundan motor üzerine dökülen yakıt nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangın sonucu otomobilin motor aksamında hasar oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Marmaris, İtfaiye, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Otomobil Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:00:47. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Otomobil Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.