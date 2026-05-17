Marmaris'teki Sinpaş Projesi'nde Deniz Tababına İş Makineleriyle Müdahale İddiası: Deniz Ekosistemi Tasfiye Ediliyor

17.05.2026 14:38  Güncelleme: 16:57
Kent Politikaları Derneği, Marmaris İçmeler'deki Sinpaş Kızılbük Resort Otel projesinde iş makineleriyle deniz tabanına müdahale edildiğini ve hukuk mücadelesinin zaman aşımına uğratılmak istendiğini duyurdu.

(MARMARİS) - Kent Politikaları Derneği, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde devam eden Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesinde iş makineleriyle deniz tabanına müdahale edildiğini duyurdu. Derneğin açıklamasında, "Bu projenin durdurulması için yıllardır yürütülen çok yönlü hukuk mücadelesi, bürokratik bir zaman aşımına uğratılmak istenmektedir. Hukuk, kuralların labirentinde ağır adımlarla ilerlerken, doğa ve kent hukuku feda edilmektedir" denildi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaris Milli Parkı sınırları içinde yer alan Sinpaş Kızılbük projesinin, "yasal boşluklar ve idari boşvermişlik gölgesinde sahada fiili bir oldubittiye dönüştürüldüğü" ifade edildi.

Açıklamada, 16 Mayıs tarihinde projenin sadece kıyı şeridini değil, deniz ekosistemini de nasıl tasfiye ettiğini belgeleyen görüntüler ulaştığı belirtilerek, "görüntülere göre iş makinelerinin doğrudan deniz tabanına müdahale ettiği" bildirildi. Derneğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Sinpaş, reklam filmlerinde kamusal bir müşterek olan kıyıyı 'kişiye özel' vaadiyle pazarlarken, sahada bu vaadin yasa dışı altyapısını kurmaktadır. Üstelik daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bölgedeki resmi inşaat yasağına rağmen, fütursuzca çalışabilme cesaretini göstermektedir."

"YARGI MEKANİZMASININ YAVAŞLIĞI"

Bu projenin durdurulması için yıllardır yürütülen çok yönlü hukuk mücadelesi, bürokratik bir zaman aşımına uğratılmak istenmektedir. İdari ve adli makamlara klasörlerce bilimsel rapor, somut belge ve şikayet sunmamıza rağmen, ruhsat iptal davası halen Danıştay aşamasında bekletilmektedir. Yargı mekanizmasının bu yavaşlığı, sahada geri dönülmez hasarlar bırakan şirket için fiili bir icazete dönüşmüştür. Hukuk kuralların labirentinde ağır adımlarla ilerlerken, doğa ve kent hukuku feda edilmektedir.

İnşaat faaliyetlerinin yarattığı tahribat artık sadece Kızılkum mevkisiyle sınırlı değildir. Turizm sezonunun henüz başında olmamıza rağmen, Marmaris'in ekonomik ve turistik kalbi olan İçmeler Koyu, deniz içindeki kepçe çalışmaları ve kıyıya dökülen beton sızıntıları nedeniyle şimdiden ağır bir kirlilik pençesindedir. Bölge esnaf ve halkından yükselen yoğun şikayetler, ekolojik krizin doğrudan bir ekonomik krize evrildiğini göstermektedir.

"KANALİZASYON NEREYE BOŞALTILIYOR?"

Bununla birlikte, ilgili belediyenin herhangi bir kanalizasyon hizmeti vermediği bu devasa tesisin, atık sularını ve kanalizasyonunu nereye boşalttığının şeffaf bir şekilde belgelenmesi ve denetlenmesi de doğrudan idari makamların sorumluluğundadır. Halk sağlığını ve deniz ekosistemini hiçe sayan bu altyapı belirsizliği, kentin üzerinde büyük bir tehdit olarak durmaktadır.

Muğla Valiliği'ne ve Turizm Bakanlığı'na açıkça soruyoruz: Bu kentin esnafının, halkının ekmek parası olan yerel turizmi, tek bir şirketin kar hırsı uğruna gözden mi çıkardınız? Dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri, bir şantiyenin çamuruna ve altyapı belirsizliğine buladığınız bu kirli sularda mı ağırlayacaksınız?"

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
