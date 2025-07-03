Matsui'den Trump'a Tepki: Atom Bombası Gerçeğini Kavrayamadı

Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi, İran'ın nükleer tesislerine saldırıları, İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombalarına benzeten ABD Başkanı Donald Trump'ın "atom bombası gerçeğini kavrayamadığını" söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Matsui, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a saldırıları Hiroşima'ya atılan atom bombasına benzetmesine tepki gösterdi.

Matsui, benzetmenin, atom bombası gerçeğiyle bağdaşmadığını, Trump'ın, savaş dönemi Hiroşima'ya atılan "atom bombası gerçeğini kavrayamadığını" belirtti.

"Anlayışını geliştirmesi" için ABD Başkanı'na Hiroşima kentini ziyaret etmesi çağrısı yapan Matsui, atom bombasının dost ya da düşman ayırt etmediğini ve insanlığı tehdit ettiğini vurguladı.

Matsui, Trump'a hitaben, "Atom bombası sahasını ziyaret etmenizi, Hiroşima'nın gerçekliğini ve ruhunu kavramanızı ve sonra konuşmanızı istiyorum." ifadesini kullandı.

Trump: "Ama tam olarak öyle oldu"

Hollanda'nın Lahey kentinde geçen ay yapılan NATO Liderler Zirvesi marjında konuşan Trump, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara yönelik konuşmuştu.

Trump, konuşmasında, "Hiroşima örneğini kullanmak istemiyorum. Nagazaki örneğini de kullanmak istemiyorum. Ama tam olarak öyle oldu. Bu savaşı sona erdirdi." demişti.

Atom bombaları

1939-1945'te yaşanan İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında ABD 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmıştı.

Hiroşima'da ilk etapta 66 bin kişi ölürken, 69 bin kişi yaralanmıştı. 195 bin kişinin yaşadığı Nagazaki'de ise 39 bin kişi ölmüş, 25 bin kişi yaralanmıştı.

Yıl sonuna dek toplam ölü sayısı Hiroşima'da 135 bin, Nagazaki'de 75 bine çıkmıştı. Ancak Japonlar, iki şehirdeki ölümlerin toplam 500 bine yakın olduğunu savunuyor.