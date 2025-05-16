Mavi Bayraklı Plajda Yaz Hazırlıkları Devam Ediyor

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, yaz sezonu öncesi Batı Karadeniz bölgesinin tek mavi bayraklı plajı Sevgi, Barış, Dostluk Plajı'nda hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, yaz sezonu öncesi Batı Karadeniz'in tek mavi bayraklı plajı Sevgi, Barış, Dostluk Plajı'nda hazırlıklarını sürdürüyor. Kış döneminde zarar gören alanlar onarılıyor, halkın kullanım alanlarının bakımı yapılıyor. Ayrıca özel araçla kumsal temizliği yapılıyor. Bölgede nadir olarak kullanılan kumsal temizleme aracıyla taşlar temizleniyor, kumsal, çıplak ayakla yürümek isteyenler için cam kırığı gibi kesici materyallerden arındırılıyor.

Plajlar, Kurban Bayramı'ndan sonra halkın kullanımına açılacak.