Mavi Nil'deki Um Darfa Hastanesine İHA saldırısında 2 sağlık çalışanı ağır yaralandı - Son Dakika
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Mavi Nil'deki Um Darfa Hastanesine İHA saldırısında 2 sağlık çalışanı ağır yaralandı

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Sudan Doktorlar Ağı, HDK'nin Mavi Nil'deki Um Darfa Hastanesine İHA saldırısı düzenlediğini ve iki sağlık çalışanının ağır yaralandığını bildirdi. Hastanenin hizmet dışı kaldığı saldırı, bölge halkı ve yerinden edilmiş kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdı.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Mavi Nil eyaletindeki Um Darfa Hastanesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda iki sağlık çalışanının ağır yaralandığını bildirildi.

Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamada, HDK'nin, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil'in Vad el-Mahi yerleşim bölgesinde bulunan Um Darfa Hastanesine İHA saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle hastanenin hizmet dışı kaldığı ve binada geniş çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Hastanenin yerleşim bölgesinde bulunması nedeniyle saldırının, bölge halkının ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin temel sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığı kaydedilen açıklamada, yaralanmalar ve hasardan HDK sorumlu tutuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, sağlık çalışanları ile tesislerinin korunması için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, hastanelere ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıların, ülkedeki sağlık sisteminin çöküşünü derinleştirdiği ve binlerce hasta ve yaralının yaşamını tehlikeye attığı ifade edildi.

Sudan ordusu İHA düşürüldüğünü açıkladı

Sudan Ordusu Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, düşman unsurlara ait stratejik bir İHA'nın Etiyopya yönünden sınırı geçerek Sudan hava sahasına girdiği andan itibaren takip edildiği ve ardından Vad el-Mahi yakınlarında hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, düşürülen İHA'nın hastaneye düzenlenen saldırıda kullanılan araç olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İHA'nın kime ait olduğu, tipinin ve hedefinin ne olduğu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

HDK'nin yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampa saldırısı

Sudan Doktorlar Ağı, 9 Ekim'de Vad el-Mahi bölgesindeki Ebu Şendi mevkisinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampa HDK tarafından düzenlenen İHA saldırısında 4'ü çocuk 31 sivilin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

BM'nin Sudan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown da Mavi Nil eyaletinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanın yakınında düzenlenen saldırıda 31 sivilin hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Bölgede güvenlik koşullarının kötüleşmesi nedeniyle yerinden edilmeler de yaşanıyor. Uluslararası Göç Örgütü, Vad el-Mahi'deki 10 köyden yaklaşık 2 bin 800 kişinin güvenlik koşullarının kötüleşmesi üzerine evlerini terk ettiğini belirtmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetti, BM ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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